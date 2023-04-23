Фото: архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

На следующей неделе в администрации правительства Кузбасса пройдут личные приемы граждан. В пресс-службе опубликовали расписание встреч.

Так, во вторник, 25 апреля, прием будет вести заместитель председателя правительства (по вопросам социального развития) Елена Воронина. Начало в 14:00.

В среду, 26 апреля, жители региона смогут задать свои вопросы заместителю губернатора (по вопросам безопасности и правопорядка) Валерию Догадову. Прием в 14:00.

В четверг, 27 апреля, состоится личный прием первого заместителя губернатора – председателя правительства Ильи Середюка. Начало в 12:00.

Чтобы записаться на встречи, необходимо обратиться в приемную граждан по телефонам: 8(3842) 58-37-81, 58-37-36 с 08:30 до 17:30.