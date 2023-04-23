В понедельник в Кузбассе потеплеет до +22 градусов

Фото: Наталья Киселева.

В понедельник, 24 апреля, в Кузбассе значительно потеплеет. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Ночные температуры составят 0... +5, местами до -5 градусов, днем воздух прогреется до +12... +17, местами до +22 градусов. Утром ветер будет юго-западный, а днем сменит направление на северо-западное, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 17. Ночью будет преимущественно без осадков, днем пройдет небольшой дождь, ночью и утром возможна дымка.

В Кемерове ночью прогнозируется +1... +3 градусов, днем +12...+14. Преимущественно без осадков.