Соцсети: спецтехника провалилась в яму на проспекте Ленина в Кемерове

В Кемерове в образовавшуюся в асфальте яму на проспекте Ленина провалилась техника, задействованная в ремонтных работах. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Фото: телеграм-канал Кемерово с огоньком

Как рассказывала «Комсомолка», в пятницу, 21 апреля, под автомобилем в районе дома №70 на проспекте Ленина провалился асфальт. Специалисты объяснили, что причиной обвала грунта над тепловой камерой стало обрушение железобетонных балок перекрытия. В СГК Кузбасса отметили, что легковушка получила минимальные повреждения, ее владельцу будет выплачена компенсация на ремонт.

В тот же день специалисты приступили к восстановлению тепловой камеры. Однако, судя по фото в соцсетях, что-то пошло не так и в яму провалилась техника специализированных служб.