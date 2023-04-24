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НовостиОбщество24 апреля 2023 3:07

25 апреля в Кузбассе временно закроют участок дороги

Рядом будут проводиться буровзрывные работы
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Завтра, 25 апреля, будут введены временные ограничения движения транспорта на 29-м километре трассы Кемерово – Яшкино – Тайга. Об этом предупредили в пресс-службе АПК.

Участок закроют в связи с буровзрывными работами, необходимыми при строительстве Северо-Западного обхода Кемерова.

В период с 12:00 до 17:00 специалисты произведут четыре взрыва, каждый раз дорога будет перекрываться на 30-60 минут. Движение автомобилей между взрывами будет разрешено.

Дорожные службы попросили автомобилистов заблаговременно планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.