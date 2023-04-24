Житель Кемерова убил соседа и вынес его тело в подъезд

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове будут судить 37-летнего мужчину, который зарезал соседа. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Мужчины выпивали дома у одного из них. В ходе застолья они поссорились, и хозяин ударил гостя несколько раз ножом в грудь. От полученных травм сосед скончался. Тогда обвиняемый, чтобы скрыть следы преступления, вынес тело приятеля в подъезд. Там его обнаружили жильцы и позвонили в полицию.

На мужчину завели уголовное дело по статье об убийстве. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас дело передано в суд.