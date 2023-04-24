Перед началом дачного сезона МТС ускорила мобильный интернет в СНТ Новокузнецка

Фото: МТС.

Цифровая экосистема МТС развернула новое покрытие сети 4G и модернизировала имеющееся базовые станции в дачных массивах Новокузнецка и Новокузнецкого муниципального округа. Доступ к мобильному интернету на высокой скорости получили более десяти садоводческих обществ.

Новое покрытие 4G МТС развернула в посёлке Нижние Кинерки, где наряду с жилыми домами находятся дачи, в селе Боровково и в районе садового общества «Алюминщик-М» (Кузнецкий район города). В микрорайоне Точилино, рядом с СНТ «Плодовод-1», «Металлист», «Металлург», «Рябинка», специалисты МТС расширили ёмкость сети, что позволило увеличить скорость передачи данных на 20%.

Дачники и жители поселков с большим комфортом могут звонить по видеосвязи, загружать тяжелый контент в соцсетях, смотреть видео в хорошем качестве и пользоваться всеми сервисами цифровой экосистемы МТС. Высокие скорости передачи данных позволяют занять детей мультфильмами, пока родители работают в огороде, а вечером скоротать время за просмотром сериала или спортивной трансляции.

«Жители промышленного Новокузнецка летом проводят много времени на дачах – об этом мы можем судить по данным геоаналитической платформы МТС GeoEffect. Быстрый интернет для горожан давно стал нормой жизни. Выезжая на дачу, хочется пользоваться всеми привычными цифровыми возможностями. В последние годы мы значительно расширили и модернизировали сеть 4G в частном секторе и дачном пригороде Новокузнецка», – говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.