Три человека погибли в ДТП с участием автомобиля и мотоцикла в Кузбассе

Фото: ГИБДД Кузбасса

В Новокузнецком районе в ДТП с участием легковушки и мотоцикла три человека погибли, еще двое получили травмы. Обстоятельства аварии рассказали в Госавтоинспекции Кузбасса.

ДТП произошло сегодня около 01:20 на втором километре трассы Новокузнецк – Осиновое Плесо. По предварительным данным, 35-летний водитель «Ауди» выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом «Урал». В результате 31-летний водитель мотоцикла и две девушки- пассажирки, которым было 20 лет и 21 год, погибли на месте. В ГИБДД отметили, что все они были без защитных шлемов. Кроме того, мотоциклист не имел права управления транспортом.

Водитель «Ауди» и его 36-летний пассажир в результаты аварии получили травмы различной степени тяжести.

Фото: ГИБДД Кузбасса

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Возбуждено уголовное дело.