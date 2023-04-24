Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на неделю

Фото: архив "КП" Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на неделю.

Во вторник, 25 апреля, ночью будет 0 … -5, местами до +5, днем +2 … +7, местами до +12. Ветер будет юго-западный с переходом на западный, 7-12 метров в секунду с порывами до 20. Прогнозируется облачность, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Горимость 1, местами 2 класса

В среду, 26 апреля, ночные температуры составят -1 … -6, дневные +6 … +11. Ветер западный, ночью 6-11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Возможен небольшой дождь и мокрый снег. Горимость 1, местами 2,3 класса

В четверг, 27 апреля, ночью столбики термометров покажут -3 … +2, днем +6 … +11, местами до +16. Ветер будет западный ночью 6-11 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду. Местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Горимость 1, местами 2,3 класса