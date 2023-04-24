Суд приостановил работы на шахте «Распадская» после пожара

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В Междуреченске суд приостановил работы в лаве на шахте «Распадская», где произошел пожар. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Напомним, что 19 апреля под землей случилось возгорание. На момент аварии в шахте находились 275 человек. Все они были выведены на поверхность. Один человек в результате ЧП пострадал – у него было диагностировано отравление угарным газом.

Междуреченский городской суд пришел к выводу, что выявленные нарушения представляют собой угрозу жизни и здоровью горняков и назначил административное наказание в виде административного приостановления работ по добыче угля сроком до 90 суток. Разрешена лишь деятельность, связанная с устранением выявленных нарушений.