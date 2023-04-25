В Новокузнецке рецидивист вышел из тюрьмы и напал с ножом на женщину

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новокузнецке полицейские задержали рецидивиста, который с ножом напал на женщину. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Жертвой злоумышленника стала 59-летняя местная жительница. Она рассказала, что утром неизвестный мужчина подбежал к ней на улице и, угрожая ножом, стал требовать деньги. Женщина попыталась противостоять злоумышленнику, сообщила, что денег нет. Тогда мужчина попытался проверить ее карманы, завязалась потасовка. Испугавшись, горожанка отдала нападавшему 1 000 рублей, но данная сумма его не устроила, тогда он сорвал с женщины золотую цепь с кулоном.

После происшествия пстрадавшая обратилась в полицию, и вскоре преступника задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 36-летний местный житель. Из колонии он освободился всего два месяца назад. Мужчина во всем признался.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой»). На время следствия фигурант заключен под стражу.