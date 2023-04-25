В Кузбассе задержали наркокурьера с пятью килограммами наркотиков

Момент задержания. Фото: ГУ МВД по Кемервоской области.

Сотрудники МВД и ФСБ задержали наркокурьера, который вез в машине пять килограммов наркотиков. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В салоне машины 38-летнего жителя Екатеринбурга силовики обнаружили тайник – он был оборудован в полостях за дверной картой. Внутри были спрятаны свертки с брикетами, на каждом было размещено фото главного тренера одного из итальянских футбольных клубов – это своего рода «визитная карточка» организаторов наркотрафика. Все эти запрещенные вещества планировалось продать на территории Кемеровской области.

Было возбуждено уголовное дело. Задержанному мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские устанавливаются остальных участников схемы сбыта наркотиков.