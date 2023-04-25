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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 3:43

В Кузбассе будут судить мужчину, который во время конфликта выстрелил в подростка

53-летнего юргинца обвинили в умышленном причинении вреда здоровью
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Василий Вахрин

В Кузбассе перед судом предстанет житель Юрги, который выстрелил в подростка из травматического пистолета. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в январе этого года. На улице мужчина вступил в конфликт с незнакомым подростком, и в ходе ссоры выстрелил в школьника из травматического пистолета. 14-летний юноша получил ранение и был госпитализирован. Судебно-медицинская экспертиза показала, что подростку был причинен открытый перелом лицевой кости, квалифицирующийся как вред здоровью средней тяжести.

На 53-летнего стрелка завели уголовное дело по статье об умышленном причинение вреда здоровью, совершенное с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ).

Сейчас материалы переданы в суд.