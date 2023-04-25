В Кемерове появится вытрезвитель

Фото: архив "КП"
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Кемерове будет открыт вытрезвитель. Распоряжение о его создании опубликовано в электронном бюллетене правительства Кузбасса.
Согласно документу, в Кемерове появится государственное бюджетное учреждение «Кемеровская специализированная организация для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
Его учредителем станет Министерство здравоохранения Кузбасса, а финансироваться оно будет из средств областного бюджета.