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НовостиОбщество25 апреля 2023 4:21

В Кемерове появится вытрезвитель

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Кемерове будет открыт вытрезвитель. Распоряжение о его создании опубликовано в электронном бюллетене правительства Кузбасса.

Согласно документу, в Кемерове появится государственное бюджетное учреждение «Кемеровская специализированная организация для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Его учредителем станет Министерство здравоохранения Кузбасса, а финансироваться оно будет из средств областного бюджета.