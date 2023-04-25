Кемеровчанин стал победителем трехсуточного марафона, побив свой собственный рекорд

Фото: Бегом по "Серебряному кольцу" России / Вконтакте.

Кемеровчанин Евгений Однорог выиграл ежегодный трехсуточный сверхмарафон «Бег счастья»-2023, который прошел в Череповце.

Всего на старт самой внушительной дистанции забега вышли 16 человек. Участники бежали 72 часа с перерывами на еду и отдых. Наш земляк преодолел дистанцию в 444,61 километра, установив новый рекорд России. Прошлый рекорд также принадлежит Евгению Однорогу – в 2022 году за трое суток он пробежал 433,4 километра.

Евгению Однорогу 43 года. Он выпускник Кемеровской спортивной школы олимпийского резерва №7. Участвует в марафонских забегах с 2017 года.