Парады на День Победы пройдут в Кемерове и в Новокузнецке

Фото: пресс-службе АПК.

Военный парад на День Победы пройдет только в двух городах Кузбасса – Кемерове и Новокузнецке. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

- Мы будем проводить парад 9 мая только в двух городах, в столицах агломераций – Кемерове и Новокузнецке. При этом основная задача – обеспечить безопасность при их проведении. Будем поздравлять всех наших ветеранов, включая тружеников тыла, проведем и «Бессмертный полк» – в новом формате, - приводит слова главы региона пресс-служба АПК.

Акция «Бессмертный полк» состоится в автоформате: портреты родных и близких, прошедших Великую Отечественную войну, предлагается размещать на стеклах автомобилей. Губернатор призвал жителей региона присоединиться к акции уже с 1 мая.

Также сообщается, что 9 мая в Кемерове и Новокузнецке в 22:00 пройдут праздничные салюты.