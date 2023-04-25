В Кузбассе произошло первое в этом сезоне ДТП с электросамокатом

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Кемерове на проспекте Московском сбили девушку на электросамокате. Это первое в этом сезоне зарегистрированное ДТП с участием данного вида транспорта.

Как сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса, авария произошла вечером 24 апреля. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Toyota наехал на 22-летнюю девушку, которая переезжала дорогу по пешеходному переходу на электросамокате. Кемеровчанка получила травмы, ей было назначено стационарное лечение.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

- Велосипедистам и лицам, управляющим СИМ, пересекать проезжую часть по пешеходному переходу разрешено только пешком! Водителям же, приближаясь к переходам, необходимо заранее снижать скорость и продолжать движение лишь убедившись в отсутствии пеших участников движения, - напомнили в ГИБДД Кузбасса.

Также в ведомстве посоветовали всем любителям электросамокатов изучить требования ПДД.