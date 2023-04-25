Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Сегодня, 25 апреля, в Кузбассе стартовали всероссийские акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика». Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Волонтеры Победы с сегодняшнего дня вплоть до 9 мая будут бесплатно раздавать георгиевские ленточки в общественных местах. Акция пройдет под девизом «Я помню! Я горжусь!».

Вторая акция - «Красная гвоздика» - продлится до 22 июня. В Кузбассе будут продаваться значки с красной гвоздикой, вырученные средства направят на оказание медицинской помощи участникам боевых действий.

- Участвуя в них [акциях], мы отдаем дань уважения и памяти воинам - защитникам страны. Гордимся солдатами, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и верим в Победу наших бойцов - участников специальной военной операции, - сказано в сообщении Сергея Цивилева.