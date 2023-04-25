Кузбасские врачи из двух больниц спасли жизнь младенцу с патологиями сердца и легких

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове врачи КОДКБ им. Ю.А. Атаманова и НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Чимит Очиров (завотделением хирургии) и Иван Халивопуло (завотделением кардиохирургии) совместно с командой кардиоанестезиологов помогли новорожденному кузбассовцу.

Младенец родился недоношенным и весил всего 1,4 килограмма. Кроме того, у малыша был открытый артериальный проток (сосуд, который соединяет аорту и легочную артерию), который не закрылся после рождения, из-за чего жизнь ребенка была в опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

Специалисты провели торокаскопическое легирование протока у недоношенного младенца. Такая операция проводилась в регионе в первый раз. В дальнейшем маленького кузбассовца ждет еще одна операция - по удалению объемного образования, которое мешает нормально функционировать одному легкому. Пока что малыш восстанавливается.