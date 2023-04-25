Футболисты из кемеровского детского дома победили на всероссийском турнире в Москве

Фото: Telegram-канал Дмитрия Анисимова

На 14-м всероссийском турнире по мини-футболу «Память» среди ребят, оставшихся без попечения родителей, который прошел в «Крокус Сити» в Москве, одержала победу команда «Заря» кемеровского детского дома №2. Ребята в прошлом году победили на региональном этапе, поэтому были приглашены на всероссийский.

В турнире приняли участие пять команд, однако наши юные спортсмены смогли обыграть соперников и стали обладателями переходящего кубка, сообщил мэр Кемерова Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале.

Сегодня младший состав команды «Заря» также соревнуется в полуфинале Всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя», которые проходят в Новосибирске, отметили в пресс-службе городской администрации.