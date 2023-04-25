Сергей Цивилев и Валерий Гергиев договорились о подготовке кадров для сибирской сцены Мариинского театра

Фото: пресс-службе АПК.

Кузбасс посетил народный артист РФ, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Об этом сообщает пресс-служба АПК.

В рамках XXII Московского Пасхального фестиваля в филармонии Кузбасса прошел концерт симфонического оркестра под управлением маэстро. Также Гергиев ознакомился с ходом строительства Театра оперы и балета (в рамках музейно-театрального комплекса), который станет сибирской сценой Мариинского театра, и филиала РГИСИ в составе культурно-образовательного комплекса.

- Кузбасс и Валерия Абисаловича Гергиева связывает крепкая дружба. Он поддержал строительство у нас Театра оперы и балета – филиала Государственного академического Мариинского театра, где будут выступать выдающие артисты и набираться опыта талантливые ребята не только из Кузбасса, но и со всей Сибири, – сказал Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса предложил уже этой осенью оформить создание сибирской сцены Мариинского театра юридически – еще до того, как будет завершено строительство здания. Валерий Гергиев поддержал инициативу.