В Кузбассе появится Совет по территориальному общественному самоуправлению

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбассе по инициативе главы региона Сергея Цивилева будет создан Совет по территориальному общественному самоуправлению при губернаторе. Целью данного совета будет координация оказания информационной, организационной, консультационной и финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям (ТОС), чтобы вывести их на новый качественный уровень.

По словам губернатора, во всех муниципалитетах Кемеровской области работает порядка 350 ТОС, каждое их из которых занимается решением обширного круга вопросов, волнующих кузбассовцев, в том числе касающихся благоустройства дворов и мест отдыха, патриотического воспитания молодежи и другого.

- Они оказывают содействие в поддержании правопорядка, ведут личный прием граждан и решают многие другие задачи. От их работы во многом зависит качество жизни кузбассовцев. Именно поэтому ТОС надо поддерживать, что мы и делаем. Считаю необходимым вывести их работу на новый уровень и закрепить это законодательно, – добавил Сергей Цивилев.

Губернатор также отметил, что региональный закон о господдержке ТОС (законопроект будет рассмотрен парламентом Кузбасса) определит цели и задачи развития в Кемеровской области, а также установит полномочия органов власти и предусмотрит возможность оказания господдержки в разных форматах. Кроме того, принятие закона обеспечит условия для более широкого вовлечения населения в работу ТОС и поддержит инициативы и проекты.