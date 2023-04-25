В Кемерове собрали информацию о 3 500 участниках ВОВ в рамках проекта «Дважды Победители»

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове силами работников библиотек, представителей Советов ветеранов, школьников, предприятий, общественников и педагогов в рамках проекта «Дважды Победители» удалось собрать и систематизировать информацию о 3 500 жителях города, участвовавших в Великой Отечественной войне и внесших вклад в развитие областной столицы.

Проект «Дважды Победители» создан для того, чтобы увековечить имена жителей региона, прошедших ВОВ и восстанавливавших разрушенную страну по возвращении. Информация о героях размещена на сайте виртуального музея Кемерова в разделе «Дважды Победители».

Отметим, что любой житель Кемерова все еще может предложить свой материал для участия в проекте, сделать это можно на сайте.