Сбер приглашает принять участие в экологическом квесте «Чистые игры» и празднике «Зеленый марафон»

Фото: пресс-служба Сбера

В ближайшую пятницу, 28 апреля, в Кемерове пройдет очередной этап «Весеннего кубка чистоты» при поддержке Сбера.

Чистые Игры — новый формат экологических акций, который пришел на смену субботникам: участники игр делятся на команды по 1-4 человека и совершают «забег» по парковым зонам, собирая мусор. Команды зарабатывают баллы, и в конце чемпионата будет определен всероссийский победитель. Призы получат команды, который займут первые три места. Все, что нужно, чтобы победить, это собрать мусор — как можно быстрее и как можно больше. Все собранные отходы отсортируют и отправят на переработку и повторное производство.

«Весенний кубок чистоты» начнется в 14:30 в районе Кузнецкого моста, место сбора – Правая гавань, 1а. Для того, чтобы принять участие в игре, достаточно найти в списке игр свой город, зарегистрировать команду (не забудьте придумать для нее название!) и приехать на место. Важно надеть удобную практичную обувь и одежду по погоде. Все необходимое оборудование организаторы предоставят на мероприятии.

Еще одно крупное эко-мероприятие состоится 20 мая – Сбер проведет 10-й, юбилейный Зеленый марафон. На старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России — забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране.

В Кузбассе Зеленый марафон традиционно пройдет в Кемерове и Новокузнецке: в парке им. Г.К.Жукова и в парке им. Ю.А.Гагарина соответственно. В спортивной части праздника забеги на 4,2 км (в том числе в командном зачете), дистанции на 420 м (для детей), отдельная дистанция для людей на инвалидных колясках, а также скандинавская ходьба. Всех гостей ждут праздничные концерты и другие спортивные и развлекательные активности.

Регистрация на 10-й Зеленый марафон уже открыта на сайте Зеленого марафона 2023 – www.greenmarathon.sberbank.ru. Ссылка активна до 14 мая 2023 г.

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