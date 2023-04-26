Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 апреля 2023 1:55

В Кемерове приступили к ремонту улицы Камышинской

Основные работы ведутся в ночное время
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове подрядчики приступили к ремонту улицы Камышинской. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

Рабочим предстоит привести в порядок участок от улицы 1-я Камышинской до улицы Базовой. Сейчас там работает фреза, снимая изношенные слои асфальта.

Как отметил глава города, ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» также идет на улицах Волгоградской, Тельбесской и К.Цеткин.

- Чтобы не мешать трафику, основные работы ведутся по полосам и в ночное время, - отметил он.