В Кемерове приступили к ремонту улицы Камышинской

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове подрядчики приступили к ремонту улицы Камышинской. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

Рабочим предстоит привести в порядок участок от улицы 1-я Камышинской до улицы Базовой. Сейчас там работает фреза, снимая изношенные слои асфальта.

Как отметил глава города, ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» также идет на улицах Волгоградской, Тельбесской и К.Цеткин.

- Чтобы не мешать трафику, основные работы ведутся по полосам и в ночное время, - отметил он.