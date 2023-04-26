В Кузбассе в ДТП погиб 20-летний пассажир

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Мариинске в результате одиночного ДТП погиб человек. Обстоятельства аварии рассказали в ГИБДД Кузбасса.

ДТП произошло 24 апреля около 15:00 на трассе Мариинск - Калининский. По предварительным данным, 30-летний водитель BMW, двигаясь в сторону города, наехал на препятствие и вылетел в кювет. В результате 20-летний пассажир погиб на месте. Водитель был госпитализирован с различными травмами.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.