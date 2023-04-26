В Кемерове пропала 14-летняя школьница

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Кемерове пропала без вести 14-летняя Софья Хадасевич. О поисках подростка объявили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

25 апреля Софья вышла из дома и не вернулась.

Ее приметы: рост 155 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза зеленые.

Школьница была одета в черную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки. С собой у нее был сине-зеленый рюкзак.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.