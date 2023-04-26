В Кузбассе появятся два новых мемориала «Вечный огонь»

Фото: архив "КП"

В Кузбассе создадут «Вечный огонь» еще у двух мемориалов. Об этом губернатор Сергей Цивилев и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак договорились с Газпромом.

Как сообщает официальный телеграм-канал главы региона «Цивилев. Live», «Вечный огонь» появится у мемориала Воину-Освободителю в Кемерове и на площади Защитников Донбасса в Новокузнецке.

- Мы в Кузбассе бережно относимся к исторической памяти, преемственности поколений, чтим наследие наших предков. Сейчас герои Великой Отечественной войны — ориентир не только для молодежи, они служат примером нашим бойцам – участникам СВО, — подчеркнул Сергей Цивилев.

Сроки сооружения мемориалов пока не сообщаются. Их содержание полностью возьмет на себя ПАО «Газпром».