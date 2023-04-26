В школах и вузах Кузбасса пройдут уроки, посвященные Курской битве

Фото: пресс-служба АПК.

По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева во всех школах, техникумах и вузах области пройдут уроки, посвященные 80-летию победы в одном из важнейших сражений Великой Отечественной войны - Курской битве. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

В рамках уроков истории и классных часов «Бесконечно сердцу дорога Курская Великая дуга» педагоги расскажут учащимся о событиях 1943 года, участниками которых стали более 4 млн человек. Помимо тематических уроков в школах также пройдут выставки книг и рисунков, показы художественных и научно-популярных фильмов.

В пресс-службе АПК добавили, что к 80-летию Курской битвы в Государственном архиве Кузбасса открылась выставка «Курская битва: на пути к Великой Победе». В экспозиции представлены уникальные архивные документы, фотографии, редкие документальные кинохроники военных лет. Выставка будет работать до конца июня по адресу: Кемерово, ул. Красная, 7. В День Победы, 9 мая, экспозицию смогут бесплатно посетить все желающие с 13:00 до 17:00.