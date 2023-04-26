Более 240 тысяч кузбассовцев проголосовали за объекты благоустройства на 2024 год

В общественных местах волонтеры разъясняют, как можно проголосовать, какие объекты определены на голосовании и на каких территориях. Фото: пресс-служба АПК.

Уже более 240 тысяч кузбассовцев отдали свои голоса за объекты благоустройства на 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Активнее всего в онлайн-голосовании участвуют жители Юрги, Полысаева, Анжеро-Судженска, Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого, Белова, Топкинского округа и Таштагольского района.

Напомним, что голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» проходит на платформе 42.gorodsreda.ru. В нем может принять участие любой житель региона старше 14 лет. Всего будет отобрано 54 объекта для благоустройства в 2024 году. Голосование продлится до 31 мая включительно.

- Мы вместе делаем Кузбасс более удобным, комфортным, красивым и современным. С жителями региона не только согласовываются проекты по благоустройству – они участвуют в их реализации, контролируют качество работ, принимают готовые объекты, – отметил губернатор Сергей Цивилев.