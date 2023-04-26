Житель Кемерова убил знакомого и выбросил его тело в мусорный контейнер

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове перед судом предстанет 45-летний житель, обвиняемый в убийстве. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в январе этого года. Мужчина задумал убить знакомого, дождался, когда тот уснет после застолья, и ударил его топором по голове и телу. Пострадавший умер на месте. После этого обвиняемый рассказал об убийстве двум своим знакомым, один из которых предложил избавиться от трупа. Вместе сообщники выкинули тело погибшего в мусорный контейнер.

Убитого мужчину обнаружил работник мусорного полигона и вызвал сотрудников правоохранительных органов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступника установили и задержали. Он был заключен под стражу.

Сейчас уголовное дело об убийстве передано в суд.

Сообщники мужчины также предстанут перед судом за укрывательство особо тяжкого преступления.