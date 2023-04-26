5000 бесплатных открыток отправили жители Кузбасса родным и близким по всей России

Фото: пресс-служба Goodline

В рамках доброй акции «Заботливая почта» от Goodline жители семи городов Кузбасса могли выбрать милую открытку для близкого человека и отправить ее в любой уголок России.

Теплые пожелания получили родные и дорогие люди кузбассовцев: мамы и папы, бабушки и дедушки, друзья и любимые люди. В общей сложности было отправлено более 5000 посланий по всей России.

«Повод вспомнить о своих родных, отправить им письмо, открытку… Сказать, как ты их любишь», — сказала Надежда Вараксина, принявшая участие в доброй акции Goodline.

Открытки с уникальным дизайном и нежными словами можно было взять в офисах обслуживания провайдера в часы работы, там же подписать и отдать на отправку. Акция была абсолютно бесплатной для всех желающих, затраты на пересылку Goodline также взял на себя.

Если адресат находился рядом, можно было взять открытку и вручить ему лично.

«Акция прошла в рамках рекламной кампании «Заботу можно подключить», ведь почтовая открытка — ещё один способ проявить заботу о близких и оставаться на связи! Мы очень рады, что жителям Кузбасса откликнулась наша идея, и они активно отправляли теплые пожелания тем, кого любят», — добавила Анастасия Сомова, директор по маркетингу Goodline.