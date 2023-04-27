В Кузбассе суд обязал родителей подростка выплатить компенсацию избитому мальчику

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбассе родители 11-летнего подростка по решению суда обязаны выплатить 25 тысяч рублей 9-летнему мальчику, которого избил их сын. Об этом сообщили в Мариинском городском суде.

Инцидент произошел осенью 2022 года недалеко от городского парка. 11-летний школьник в ходе словесного конфликта ударил 9-летнего мальчика ногой в грудь, а когда тот упал – еще и кулаком по лицу. Мальчик рассказал обо всем матери, и она обратилась в правоохранительные органы.

Поскольку подросток не достиг возраста, с которого наступает административная ответственность, дело возбуждено не было. Но на защиту избитого ребенка встал прокурор Мариинска, который обратился в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда с нападавшего.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора и обязал родителей подростка выплатить 25 тысяч рублей.