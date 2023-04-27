В Кемерове временно закроют движение через перекресток Гагарина - 9 Января

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове в связи со строительными работами временно закроют автомобильное движение через перекресток улиц Гагарина и 9 Января. Об этом предупредили в городской администрации.

Проехать по данному участку нельзя будет уже с 8.00 субботы, 29 апреля. Ориентировочно проезд откроют вечером 8 мая.

На время закрытия в этом месте будут проходить строительные работы в рамках комплексного развития территории заискитимской части города - рабочим предстоит смонтировать инженерных коммуникаций.

- Объезд перекрестка будет организован по улицам Спортивная, Суховская, Сибиряков-Гвардейцев (на участке небольшой протяженности от Суховской до 9 Января), - сообщили в мэрии.

Бесплатный автобус №25а временно будет ходить по 9 Января только от проспекта Ленина до улицы Гагарина (не доезжая до улицы Сибиряков-Гвардейцев).