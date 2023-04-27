В Кузбассе пройдет более 20 мероприятий по программе ГТО

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» для детей пройдет около 25 мероприятий по программе ГТО. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

С 1 июня по 31 августа во всех муниципалитетах будет организовано «Лето с ГТО в Кузбассе». Специалисты будут принимать нормативы ГТО на летних спортивных площадках, проводить мастер-классы, эстафеты и викторины.

В рамках регионального проекта «8 шагов по профилактике правонарушений несовершеннолетних» 12 мая в Ледовом дворце «Кузбасс» запланирован физкультурно-спортивный патриотический квест «Равнение на ГТО!». В нем примут участие трудные подростки.

Кроме того, с 15 мая по 15 июня пройдет акция «Твой выбор ГТО» среди воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений.

Также будет продолжен проект для дошколят «Малыши Кузбасса шагают в ГТО», который получил высокую оценку в 2022 году.

- Мы уделяем огромное внимание развитию детского спорта: строим спортивные комплексы, стадионы, детские площадки, приобретаем инвентарь и оборудование, открываем спортивные секции и кружки. Рад видеть, что наши дети на отлично выполняют нормативы ГТО, – отметил губернатор Сергей Цивилев.