В Кузбассе 17-летний подросток ушел в техникум и пропал

Фото: архив "КП"
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Белове исчез 17-летний юноша. Полиция Кузбасса опубликовала ориентировку на пропавшего.
Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.
Сообщается, что пропал Евгений Чемоданов. 25 апреля он не вернулся с занятий из техникума.
Приметы молодого человека: рост 160-165 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные, стрижка короткая.
Когда парня видели в последний раз, на нем были черные кроссовки, черные спортивные штаны с белыми лампасами, черная толстовка, сумка через плечо с белым рисунком, кожаная борсетка.
Полицейские просят всех, кому известно что-либо о местонахождении Евгения Чемоданова, сообщить об этом по телефону: 8-(38452)-3-10-08 или 02 (102 с мобильного телефона).