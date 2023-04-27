В Кузбассе 17-летний подросток ушел в техникум и пропал

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Белове исчез 17-летний юноша. Полиция Кузбасса опубликовала ориентировку на пропавшего.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Сообщается, что пропал Евгений Чемоданов. 25 апреля он не вернулся с занятий из техникума.

Приметы молодого человека: рост 160-165 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные, стрижка короткая.

Когда парня видели в последний раз, на нем были черные кроссовки, черные спортивные штаны с белыми лампасами, черная толстовка, сумка через плечо с белым рисунком, кожаная борсетка.

Полицейские просят всех, кому известно что-либо о местонахождении Евгения Чемоданова, сообщить об этом по телефону: 8-(38452)-3-10-08 или 02 (102 с мобильного телефона).