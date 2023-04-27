В Кузбассе потеплеет до +25 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В конце недели в Кузбассе ожидается потепление. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Так, в пятницу, 28 апреля, ночные температуры составят +3 … +8 градусов, местами до +14, дневные +14 … +19, местами до +25. Ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Ночью пойдут небольшие дожди, днем будет преимущественно без осадков. Прогнозируется горимость 2, местами 1, 3, 4 классов.

В субботу, 29 апреля, ночью будет +6 … +11, местами 0 … +5, днем +10 … +15, местами до +20 градусов. Ветер подует западный с переходом на северо-западный, ночью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16, днем 7-12 метров в секунду, порывы до 22. Возможны кратковременные дожди и грозы. Горимость 4, 3, 2, 1 классов.

В воскресенье, 30 апреля, ночью ожидается 0 … -5, местами до +5, днем +4 … +9, местами до +14. Ветер будет северо-западный ночью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Ночью возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, днем преимущественно без осадков, только по югу пройдут небольшие дожди. Прогнозируется горимость 2, местами 4, 3, 1 классов.