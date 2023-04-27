Жители Кузбасса смогут посадить дерево онлайн

Фото: Tele2

Компания Tele2 совместно с некоммерческой организацией «Русский климатический фонд» запустили акцию по высадке деревьев. Жители Кузбасса и других регионов России смогут внести свой вклад в восстановление и сохранение лесов онлайн – с помощью сервисов оператора мобильной связи.

Для участия в экоинициативе достаточно подключить услугу «Посадите дерево» в одном из digital-каналов взаимодействия: в мобильном приложении и личном кабинете. Высадка одного дерева обойдется в 100 рублей: в эту сумму входит закупка саженца и организация его высадки. Каждый участник получит электронный сертификат с координатами места, где было посажено его деревце. Кроме того, на сайте оператора будет опубликован фотоотчет.

Высадка деревьев позволит каждому жителю страны принять участие в решение экологических проблем, уверены в некоммерческой организации «Русский климатический фонд».

- Климатический кризис и, как следствие, снижение биоразнообразия – серьезный вызов для всего человечества. Бездействие может привести к катастрофическим последствиям. Конечно, необходимы активные действия на глобальном уровне, но при этом не стоит умалять роль каждого из нас в решение этой проблемы, - считает президент организации Марианна Мунтяну.

В Tele2 отметили, что клиенты компании не живут исключительно сегодняшним днем и стремятся быть вовлеченными в различные экологические инициативы.

- Социально ориентированные проекты Tele2 объединены подходом Positive change – стремлением запускать системные изменения. При этом все они релевантны основному бизнесу Tele2 – предложению уникальных, не имеющих аналогов услуг. Такие проекты импонируют нашей аудитории – активным пользователям цифровых сервисов, которые не живут исключительно сегодняшним днем. Наш экологический проект по высадке деревьев соответствует этой концепции – он прост и понятен для клиента, основан на цифровом сервисе и поддерживает стремление наших клиентов быть вовлеченными в экологические инициативы за счет продуктовых решений Tele2, - отметил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Андрей Борзов.