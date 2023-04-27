Сергей Цивилев поручил провести диспансеризацию всех школьников региона

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился провести диспансеризацию всех школьников региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации регионального правительства.

В этом году почти 200 тысяч детей уже побывали на приеме у медицинских специалистов. По поручению главы региона до начала летних каникул осмотры должны пройти еще 300 тысяч кузбасских школьников. К началу следующего учебного года дети, у которых выявят отклонения, должны будут получить курс лечения и восстановительной реабилитации.

Отмечается, что чаще всего у школьников встречаются заболевания костно-мышечной системы (нарушение осанки, плоскостопие) и нарушение зрения.

- Нам очень важно сохранить здоровье подрастающего поколения. Как показывает опыт набора ребят в Президентское кадетское училище, большая часть кандидатов не проходят по здоровью. Причем обнаруженные заболевания можно вылечить быстро и без последствий, именно поэтому к диспансеризации детей необходимо подходить самым серьезным образом, – подчеркнул Сергей Цивилев.