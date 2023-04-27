Кузбассовцы смогут посмотреть сериал о «помощнике в смартфоне»

Фото: пресс-служба МегаФон

Сегодня на «Кинопоиске» состоялась премьера первого сезона научно-фантастического анимационного сериала «Ева. Связь сквозь время», который был снят оператором мобильной связи МегаФон.

Главная героиня сериала – андроид из будущего Ева, которая пытается спасти человечество от техногенной катастрофы. Ева будет перемещаться во времени – она отправится во Флоренцию эпохи Возрождения, античные Сиракузы, в Кронштадт конца XIX века и другие места.

Сериал создан с использованием игрового движка Unreal Engine 5. Над героями и анимацией работала творческая команда It's Alive Studio. Авторы сценария и режиссеры сериала – Антон Уткин и Ната Покровская из Lateral Summer Studio. Все мужские роли в сериале сыграл актер Евгений Марков, роль Евы исполнила Елена Ходунова. Роли озвучили Алена Кахута и Роман Евдокимов.

В компании МегаФон пояснили, что Ева является виртуальным помощником абонентов: она отвечает на пропущенные и нежелательные звонки, блокирует спам, защищает от угроз в интернете. В отличие от других виртуальных ассистентов, у Евы есть визуальный образ.

- Мы решили попробовать популяризировать его не только через стандартную рекламную кампанию, но и поэкспериментировать с другими, более инновационными форматами. Через сериал «Ева. Связь сквозь время» мы хотим создать вокруг Евы свою киновселенную, «очеловечить» технологию, добавить эмоций и чувств, – рассказала директор по бренду и маркетинговым коммуникациям МегаФона Татьяна Гура.