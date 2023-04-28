Более 140 тысяч человек вышли на Всекузбасский субботник

Фото: пресс-службе АПК.

Во Всекузбасском субботнике, который прошел во всех территориях 27 апреля, приняли участие более 140 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Порядок на улицах городов и сел наводили свыше 16 тысяч работников предприятий жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, более 15 тысяч сотрудников промышленных предприятий, 15 тысяч работников торговли, 65 тысяч работников социальной сферы, более 28 тысяч студентов. Также было задействовано 756 единиц различной техники.

Всеобщими усилиями удалось вымыть 1574 остановки, очистить от грязи и пыли 1269 км дорог и собрать 9 тыс. кубометров мусора.

По словам губернатора Сергея Цвилева, Кузбасс – это наш общий дом, и мы должны вместе наводить в нем порядок.

- Сегодня субботник проводили в преддверии самого великого для нас праздника – Дня Победы. Поэтому кроме традиционной уборки территорий школ, предприятий, парков, скверов и других объектов жители региона привели в порядок мемориалы, территории воинских захоронений, – отметил Сергей Цивилев.