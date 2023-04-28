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НовостиОбщество28 апреля 2023 1:15

В Ленинском районе Кемерова появятся две новые поликлиники

Об этом сообщили власти
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На проспекте Комсомольском в Кемерове появятся две новые поликлиники: взрослая и детская. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса, отвечая на вопрос горожанки.

Одна из жительниц Кемерова поинтересовалась в соцсетях у мэра, когда планируется построить поликлинику для жителей новых микрорайонов в Ленинском районе.

- Районы растут, поликлиники на Ленинградском не хватает, - пожаловалась пользовательница Ольга.

В ответ в министерстве здравоохранения Кузбасса сообщили, что строительство поликлиники включено в программу «Моя новая поликлиника» на 2026-2027 годы.

- Разработка проекта запланирована на 2025 год. Планируется строительство двух поликлиник на проспекте Комсомольском - взрослой и детской, - отметили в минздраве.