В голосовании кемеровчан за объекты благоустройства появились первые лидеры

Лидер голосования в Кемерове на данный момент - сквер «Пешеходная аллея вдоль школ №№ 93,94». Фото: 42.gorodsreda.ru

Кемеровчане активно принимают участие в голосование за объекты благоустройства в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По данным на четверг, 27 апреля, лидером голосования среди объектов в Кемерове на данный момент является сквер «Пешеходная аллея вдоль школ №№ 93,94» - за него отдано 10 445 голосов. На втором и третьем местах - сквер «Бульварная часть ул. Весенняя, от просп. Советского до ул. Н. Островского» (7 384) и сквер на пересечении ул. 1-ая Линия и ул. Базовая (7 277).

Также среди предпочтительных для кемеровчан объектов благоустройства сквер «Пешеходная зона по ул. Леонова вдоль домов № 20, 22» (6 545), сквер «Новорожденных» (5 436), сквер «ДК поселка Боровой» (5 271), «Сквер Искусств» (4 802), сквер между домами ул. Институтская, 28 «а» и просп. Шахтеров, 54 (3 024), сквер «Памяти политических репрессий» (2 680) и сквер «Бульварная часть ул. Новогодняя» (1 899).

Меньше всего голосов жителей областной столицы получили сквер по ул. Варяжская, 17 (1 098), сквер «Уголек» (697) и сквер по ул. Греческая деревня, 147 «а» (309).