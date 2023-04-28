Экоактивисты Новокузнецка изготовили экологичные сумки в помощь ребенку с ДЦП

Каждый участник мог создать свою уникальную авторскую сумку из экологически чистых материалов. Фото: Анна ПЯТНИЦКАЯ

В рамках проекта «Экология во благо» горожан на благотворительных мастер-классах учили расписывать экосумки-шопперы. Каждый участник мог создать свою уникальную авторскую сумку из экологически чистых материалов, которая заменяет привычные одноразовые пластиковые пакеты, загрязняющие окружающую среду, на долгие годы.

Как рассказала Анна Пятницкая, член Общественного экологического совета при администрации г. Новокузнецка, одна экосумка способна заменить до трехсот одноразовых пакетов в год. Все средства от их продажи, а это 18 800 рублей, перечислены семье девятилетнего Станислава Ляндаева на приобретение специального комплекса из мягких спортивных модулей для занятий лечебной физкультурой. С момента рождения он уже перенес семь операций. Стас очень любознательный, любит рисовать, играть в роботов и машины, помогать готовить на кухне.

Необходимую сумму активисты набирали около двух месяцев

Проект «Экология во благо» реализуется экологическим активом южной столицы Кузбасса. Стартовал он 21 ноября 2013 года. За прошедшее время в него вовлечено более 100 художников-волонтеров, выручено от продажи экосумок 194 тысячи рублей, оказана помощь 11 благополучателям (из них 9 детей).