Ушли вдвоем: полиция Кузбасса объявила в розыск еще одного пропавшего подростка

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Кузбасская полиция опубликовала ориентировку на еще одного пропавшего подростка из Белова. Как оказалось, там исчезли сразу два парня.

Ранее «Комсомолка» писала, что полиция и волонтеры разыскивают 17-летнего Евгения Чемоданова. Юноша 25 апреля ушел в техникум, но домой с занятий так и не вернулся. Правоохранители установили, что подросток был вместе со своим приятелем - 7-летним Дмитрием Ащеуловым. Накануне его мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже.

Сообщается, что Дмитрий Ащеулов высокого роста (рост 170 - 175 см), худощавого телосложения, у него зеленые глаза, русые волосы.

Он был одет в серую укороченную куртку на резинке, черные кроссовки и черное спортивное трико.

Всех, кому известно что-либо о местонахождении Дмитрия Ащеулова и Евгения Чемоданова, просят сообщить об этом по телефону: 8-(38452)-3-10-08 или 02 (102 с мобильного телефона).