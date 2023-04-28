В Кузбассе стартовала профилактическая акция «Мототехника»

Фото: ГИБДД Кузбасса.

28 мая в Кузбассе началось профилактическое мероприятие «Мототехника». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Ежегодно с наступлением весны водители двухколесной техники – мотоциклов и мопедов - пополняют статистику аварийности. В этом году произошло уже четыре ДТП с участием мототехники, в которых погибли три человека, шестеро травмировались. В прошлом году аварий было 150, в них насмерть разбились 12 человек, 176 пострадали.

Профилактическое мероприятие «Мототехника» пройдет с 28 апреля по 31 мая. Главные цели акции – предупреждение ДТП с участием водителей мототехники. Сотрудники полиции будут проводить профилактическую работу с потенциальными нарушителями (теми, кто уже привлекался за нарушения ПДД), а также с подростками. Кроме того, инспекторы будут осуществлять контроль за соблюдением мотоциклистами правил на дорогах.

В ведомстве рассказали, что чаще всего мотоциклисты попадают в ДТП из-за превышения скорости. Также водители часто нарушают очередность проезда, не соблюдают правила маневрирования и перестроения.

- Достаточно распространенное среди водителей мотоциклов нарушение – отсутствие права управления транспортом этой категории и, как следствие, отсутствие необходимых навыков вождения. Кроме того, существенно влияет на тяжесть получаемых травм не использование водителями и пассажирами мотошлемов, - отметили в ГИБДД Кузбасса.