Кемеровчанка отсудила 150 000 рублей у магазина за скользкое крыльцо

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

45-летняя жительница Кемерова, упавшая на крыльце магазина, добилась компенсации морального вреда в размере 150 000 рублей. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Покупательница поскользнулась и упала, выходя из торговой точки на проспекте Ленина. В больнице у кемеровчанки диагностировали переломы нескольких ребер и ушибы. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, ей был причинен вред здоровью средней тяжести.

Женщина обратилась в суд с требованием к индивидуальному предпринимателю - собственнику помещения компенсировать ей моральный вред. Суд встал на сторону пострадавшей и обязал магазин выплатить полкупальнице 150 000 рублей. Ответчик обжаловал решение, однако судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила его без изменения.