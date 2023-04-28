В Рудничном районе в Кемерове загорелся двухэтажный барак

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте
На Радуге в Кемерове произошел крупный пожар - загорелся барак, расположенный на пересечении Тульского переулка и улицы Юрия Смирнова. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
На кадрах с места ЧП видно, что двухэтажная деревянная постройка горит открытым огнем. Все заволокло черным густым дымом.
- Пожарная служба борется с огнем, о пострадавших неизвестно, - сообщил автор фото.
По словам местных жителей, барак собирались сносить, в нем никто не живет.
Подробности происшествия уточняются.