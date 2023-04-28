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НовостиОбщество28 апреля 2023 8:36

В Новокузнецке енот-полоскун прокатился в автобусе

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

В Новокузнецке енот прокатился в автобусе «зайцем». Кадры с экзотическим животным, гуляющим по городу без хозяина, выложили в Сеть местные жители.

На видео видно, как енот ходит мимо автобуса, стоящего на остановке, а затем забирается в него. По словам очевидцев, зверька удалось выгнать из одного автобуса, тогда он забрался в другой и проехал несколько остановок. После чего необычный пассажир вышел и отправился по своим делам.

Как енот оказался на улице один - не известно. Хозяин животного позже сообщил в комментариях в соцсетях, что питомец в порядке, вернулся домой.