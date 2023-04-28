В Кемерове с понедельника на линию выйдут автобусы №227 и №228

Фото: администрация г. Кемерово.

С понедельника, 1 мая, в Кемерове на линию выйдут автобусы № 227 и №228. Они заменят маршрутки №27т и №28т, сообщили в городской администрации.

На маршруте №228 каждый день будут работать по шесть автобусов, на маршруте №227 – по три. В них всех будут действовать льготы и проездные, в том числе студенческие.

Путь следования автобуса №228 останется тем же самым, как был у маршрутки №28. Автобус будет идти от диспетчерской на проспекте Комсомольском до диспетчерской «21 микрорайон» и обратно.

Схема движения автобусного маршрута №227 изменится. Как объяснили в мэрии, это сделано, чтобы избежать дублирования и излишнего удлинения маршрута.

Фото: администрация г. Кемерово.

Так, в сторону Кировского района автобус поедет по следующему маршруту: д/п «Шалготарьян», пр. Октябрьский, ул. Терешковой, пр. Шахтеров, ул. Рутгерса, ул. Милицейская, ул. Суворова, ул. Мариинская, ул. Григорьева, ул. Джамбула, ул. Тельмана, ул.40 лет Октября, ул. Инициативная, д/п «21 микрорайон».

В сторону Ленинского района: д/п «21 микрорайон», ул. Инициативная, ул. 40 лет Октября, ул. Тельмана, ул. Джамбула, ул. Григорьева, ул. Мариинская, ул. Суворова, ул. Рутгерса, пр. Шахтеров, ул. Терешковой, пр. Октябрьский, д/п «Шалготарьян».