Кузбасские онкологи удалили кемеровчанке огромную опухоль

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav

Кузбасские онкологи удалили 68-летней кемеровчанке огромную опухоль яичника. Об этом случае рассказал министр здравоохранения Дмитрий Беглов в своем телеграм-канале.

Женщина заметила, что у нее увеличивается живот еще в октябре прошлого года, но к врачам обращаться не стала, списав симптом на возрастные изменения. Однако вскоре кемеровчанку стал беспокоить дискомфорт в брюшной полости и в декабре она попала на УЗИ. Исследование выявило новообразование яичника диаметром 14 сантиметров. В ККОД им. М.С. Раппопорта пациентка обратилась только спустя пять месяцев. За это время опухоль выросла до 25 сантиметров!

- Врачи-онкологи Павел Архаров и Мансура Ходжахова удалили опухоль и пораженные органы. Операция прошла успешно, - рассказал министр здравоохранения, призвав кузбассовцев следить за своим здоровьем и не откладывать визиты к врачу.